Макс Ферстаппен: Ощущения как после победы

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в квалификации Гран При Сингапура добился своего лучшего результата в сезоне-2018, показав второе время.

Голландец остался доволен, особенно учитывая, что с самого начала уик-энда он был очень недоволен работой двигателя Renault.

«Ощущения, честно говоря, как после победы, — приводит слова Ферстаппена BBC F1. — Учитывая все наши проблемы с двигателем, второе место в квалификации это просто невероятно. Этот результат свидетельствует о том, насколько у нас хорошая машина.

Завтра будет важно без проблем провести старт, после чего все будет возможно. Нам надо разобраться с проблемами с двигателем, но я очень доволен машиной».

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