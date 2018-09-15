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Макс Ферстаппен: Ощущения как после победы
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Макс Ферстаппен: Ощущения как после победы 

autosport.com.ru + ещё 2 3 часа назад
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в квалификации Гран При Сингапура добился своего лучшего результата в сезоне-2018, показав второе время.
Голландец остался доволен, особенно учитывая, что с самого начала уик-энда он был очень недоволен работой двигателя Renault.
«Ощущения, честно говоря, как после победы, — приводит слова Ферстаппена BBC F1. — Учитывая все наши проблемы с двигателем, второе место в квалификации это просто невероятно. Этот результат свидетельствует о том, насколько у нас хорошая машина.
Завтра будет важно без проблем провести старт, после чего все будет возможно. Нам надо разобраться с проблемами с двигателем, но я очень доволен машиной».
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