В уральском дерби КХЛ «Трактор» переупрямил Магнитку

Матчем в Магнитогорске между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором» стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Уральское дерби получилось весьма интересным и напряженным и завершилось победой гостей — 6:5.

Соперники сразу же «взяли быка за рога» и уже к 7-й минуте счет был 2:1 в пользу гостей. Счет открыл «тракторист» Сноу, затем Кравцов его удвоил, но Пакаринен сократил отставание. А затем Любимов счет сравнял.

Интересно, что начало второго периода прошло по сценарию первого: Полыгалов и Щехура увеличили преимущество Челябинска, но Береглазов забил третий гол за хозяев. Почти тут же Язьков сделал счет равным, но Гюнге снова вывел гостей вперед.

Тем не менее, Магнитка догнала соперника снова: в самом начале третьей 20-минутки Пакаринен реализовал численное преимущество. Этот сценарий в стиле «один убегает, второй догоняет» продолжился вторым голом челябинца Гюнге. Догнать в последний раз «металлурги» не сумели… 6:5 — победа «Трактора».