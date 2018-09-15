Нижегородский «Старт» сыграет на Кубке России в Ульяновске

С 16 по 21 сентября нижегородский «Старт» выступит на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом. Как сообщает пресс-служба клуба, игры пройдут на льду «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске.

Девять команд «Запада» разбиты на две подгруппы. Нижегородцы сыграют в группе «Б» вместе с архангельским «Водником», кировской «Родиной» и местной «Волгой» (Ульяновск).

Участниками группы «А» станут «Динамо» (Москва), «Динамо-Казань», «Зоркий» (Красногорск), «Строитель» (Сыктывкар) и «Мурман» (Мурманск).

Победители подгрупп получат право сыграть в финальной стадии, намеченной на конец октября. Кроме того, их ждет стыковой матч между собой за первое место, который пройдет в Ульяновске.

17 сентября, в понедельник, в 13:00 нижегородцы сыграют с «Родиной». 19 сентября, в среду, в 17:00 соперником «Старта» станет «Волга». 20 сентября, в четверг, наш клуб проведет заключительный матч группового турнира с «Водником». Встреча начнется в 15:00.

Ранее сообщалось, что нижегородский «Старт» проиграл «Хаммарбю» в контрольном матче.

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