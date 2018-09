Зеппельт опубликовал письмо России, которое повлияло на решение ВАДА

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт в своем Твиттере опубликовал письмо министра спорта России Павла Колобкова , после которого специальная комиссия ВАДА приняла решение рекомендовать Исполкому восстановить РУСАДА.

— Вот письмо министра спорта России. В нем вообще не упоминается о докладе Макларена. И снова: Россия не хочет предоставлять доступ к допинг-пробам сейчас (условие России: только после восстановления), — написал Зеппельт.

Breaking. ARD doping editorial team: Letter from RUS sport minister to ⁦@wada_ama⁩ pres Reedie. At least in this letter McLarenReport not mentioned at all — and again RUS does NOT want to grant access to LIMS database NOW (condition set by RUS: only after reinstatement) 1/2 pic.twitter.com/mhi4mmPW8z

— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 15 сентября 2018 г.

— Россия не назвала срока, когда она предоставит доступ к допинг-пробам, которые опечатаны в Москве. Этого недостаточно для восстановления, — добавил Зеппельт.

2/2. In letter from Kolobkov NO time limit mentioned by RUS until they would need to give access to LIMS data — and NOT to the potentially corresponding samples in Moscow. Seems NOT enough for reinstatement. According to sources WADA wants to connect reinstatement with conditions

— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 15 сентября 2018 г.

Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома ВАДА 20 сентября на Сейшельских островах. РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена

