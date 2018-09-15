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Почеттино: «Сегодня „Ливерпуль“ был лучше»
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Почеттино: «Сегодня „Ливерпуль“ был лучше» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Ливерпуля», в котором «шпоры» минимально уступили на «Уэмбли» (1:2).
"Сегодня «Ливерпуль» был лучше. Мы боролись, мы были близки, и эпизод в самом конце матча был потрясающим, там должны были назначить пенальти. Тогда результат был бы другим.
Конечно, я разочарован, но мы должны продолжать работать. Впереди еще много матчей, еще много вещей для анализа. Важно сохранять спокойствие", — цитирует Почеттино ВВС.
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