Почеттино: «Сегодня „Ливерпуль“ был лучше»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Ливерпуля», в котором «шпоры» минимально уступили на «Уэмбли» (1:2).

"Сегодня «Ливерпуль» был лучше. Мы боролись, мы были близки, и эпизод в самом конце матча был потрясающим, там должны были назначить пенальти. Тогда результат был бы другим.

Конечно, я разочарован, но мы должны продолжать работать. Впереди еще много матчей, еще много вещей для анализа. Важно сохранять спокойствие", — цитирует Почеттино ВВС.

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