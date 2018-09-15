Ферстаппен: Такое чувство, что я одержал победу!

Макс Ферстаппен показал второй результат в квалификации на сингапурской трассе, опередив обоих гонщиков Ferrari Валттери Боттаса из Mercedes. В таланте голландца, пожалуй, никто не сомневается, но у Red Bull Racing настолько эффективное шасси, что на городской трассе оно компенсирует дефицит мощности двигателя Renault.

Макс Ферстаппен: «Если честно, у меня такое чувство, словно я одержал победу! Сегодня было много проблем, даже по ходу квалификации — двигатель работал неровно, выдавая крутящий момент нестабильно — так что второй результат подтверждает, насколько хороша наша машина!

Разумеется, завтра у меня хорошие шансы, надо только постараться избежать сложностей на старте, а после этого возможны любые сценарии. Главное, к завтрашнему дню надо разобраться с двигателем, но, по крайней мере, поведением машины я очень доволен».