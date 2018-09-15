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Тото Вольфф: Только Льюис знает, как ему это удалось
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Тото Вольфф: Только Льюис знает, как ему это удалось 

F1News.ru 3 часа назад
Фото: F1News.ru
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Сингапуре, установив новый рекорд круга — 1:36.015. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф не знает, за счет чего Льюису удалось проехать так быстро…
Тото Вольфф: «Я не могу объяснить, что произошло на том круге! Льюис — выдающийся гонщик, и только он знает, как ему удалось проехать такой круг. Я только, что разговаривал с его гоночным инженером — он сказал, что круг получился невероятным!
В прошлые годы Ferrari была быстра на этой трассе, поэтому сегодняшний результат радует меня еще больше. Я не знаю, как сложится завтрашняя гонка, но мы смогли к ним приблизиться. Я благодарю всех, кто работал на базах в Великобритании, сегодня мы добились результата.
У проблем, с которыми мы сталкивались в прошлом на этой трассе, нет простого решения. Результат стал возможен благодаря тому, что мы прибавили в разных областях. После сложного этапа в Спа, где машине просто не хватало скорости в La Source, мы смогли во многом разобраться».
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