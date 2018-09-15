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Роман Грожан: Думаю, я выступил здорово!
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Роман Грожан: Думаю, я выступил здорово! 

F1News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Для команды Haas квалификация в Сингапуре закончилась восьмым результатом Романа Грожана и шестнадцатым Кевина Магнуссена
Роман Грожан (8-й): «Думаю, я выступил здорово! На завершающем быстром круге при прохождении 21-го поворота возникла сильная избыточная поворачиваемость, из-за которой я потерял примерно три десятых — без этого я мог бы оказаться намного ближе к Серхио Пересу. Force India были очень быстры в Монако, здесь трасса во многом схожая — удивительно, что мы с ними сражаемся!
Досадно, что Кевин смог пройти дальше первой сессии. Похоже, ему не хватило менее одной десятой, но на уличной конфигурации в первой сессии всегда непросто понять предел скорости: ты не хочешь атаковать сверх меры, чтобы не разбить машину, но должен выкладываться, чтобы пройти дальше.
Гонка будет очень долгой. Шин HyperSoft хватает всего на три круга, после чего лучше ехать на Soft, так что расклад обещает быть интересным. Будет жарко, возможно, мы увидим автомобиль безопасности — надеюсь, у нас будет хороший гоночный темп и мы сможем навязать борьбу соперникам».
Кевин Магнуссен (16-й): «Я уступал напарнику в темпе не только в квалификации, но и во всех тренировках, что несколько странно. У меня нет ответа, почему в первой сессии я проиграл Роману практически секунду — видимо, машине просто не хватило сцепления с трассой. Когда с балансом дела обстоят в целом неплохо, единственное объяснение — это общая нехватка сцепления. Момент, безусловно, досадный. Надеюсь, мы найдем причины».
Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «День оставил смешанные эмоции. Мы неплохо провели тренировку, но далее Кевину никак не удавалось выжать из машины достаточно скорости, из-за чего он квалифицировался только шестнадцатым. Роман выступил фантастически и добился восьмого результата, но в целом из-за такой разницы в позициях завтра команде предстоит решать очень непростую задачу.
На старте может произойти всякое — надеюсь, наши гонщики не окажутся участниками какого-либо инцидента. Мы с нетерпением ждем гонку и постараемся заработать очки».
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