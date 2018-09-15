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Хайо Зеппельт: «Руководители ВАДА ведут закулисные игры, решив восстановить Россию в правах»
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Хайо Зеппельт: «Руководители ВАДА ведут закулисные игры, решив восстановить Россию в правах» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что руководители ВАДА ведут закулисные игры, решив восстановить в правах РУСАДА.
— Невероятно. Руководители ВАДА не захотели последовательно придерживаться дорожной карты. Они играют в закулисные игры, по политическим причинам не соблюдая принципы. Поэтому их личный авторитет становится настолько низким, — написал Зеппельт в Твиттере.
Unbelievable. As always speculated: Reedie+Niggli didn’t want to stick consistently on WADA roadmap. Played another game behind the scenes. Telling example how @wada_ama leaders undermine principles for political reasons and why their personal credibility is becoming so low  — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 15 сентября 2018 г.
Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома ВАДА 20 сентября на Сейшельских островах. РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена.
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