Хайо Зеппельт: «Руководители ВАДА ведут закулисные игры, решив восстановить Россию в правах» 

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что руководители ВАДА ведут закулисные игры, решив восстановить в правах РУСАДА.

— Невероятно. Руководители ВАДА не захотели последовательно придерживаться дорожной карты. Они играют в закулисные игры, по политическим причинам не соблюдая принципы. Поэтому их личный авторитет становится настолько низким, — написал Зеппельт в Твиттере.

Unbelievable. As always speculated: Reedie+Niggli didn’t want to stick consistently on WADA roadmap. Played another game behind the scenes. Telling example how @wada_ama leaders undermine principles for political reasons and why their personal credibility is becoming so low — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 15 сентября 2018 г.