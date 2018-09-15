Футболист «Спартака» Мельгарехо тренируется индивидуально перед матчем с «Ахматом» 

ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо тренируется по индивидуальной программе перед матчем седьмого тура чемпионата России по футболу против «Ахмата». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России сыграет на «Открытии-Арене» против грозненского «Ахмата». В субботу на открытой тренировке все футболисты «Спартака» провели занятие в общей группе за исключением травмированных защитников Ильи Кутепова, Самуэля Жиго и голкипера Александра Селихова.
Как сообщили в пресс-службе «Спартака», Мельгарехо провел тренировку в тренажерном зале по индивидуальной программе.