Футболист «Спартака» Мельгарехо тренируется индивидуально перед матчем с «Ахматом»

ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. / ТАСС /. Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо тренируется по индивидуальной программе перед матчем седьмого тура чемпионата России по футболу против «Ахмата». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщили в пресс-службе «Спартака», Мельгарехо провел тренировку в тренажерном зале по индивидуальной программе.