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Юрген Клопп: Это была наша лучшая игра в сезоне
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Юрген Клопп: Это была наша лучшая игра в сезоне 

Советский спорт + ещё 2 3 часа назад
— Это было очень-очень хорошо. Нам необходимо было проделать напряженную работу, и парни справились.
Мы заслужили победу в сегодняшнем матче. Мы доминировали более 85 минут встречи. Мы не дали «Тоттенхэму» играть в свою игру. Мои футболисты придерживались плана, все отлично поработали, это было хорошее выступление.
Это была наша лучшая игра в сезоне, гораздо лучше итогового результата. Это была тяжелая встреча, но если мы побеждаем на поле «Тоттенхэма», это большой результат. Футболисты «Ливерпуля» проделали большую работу, я очень горжусь ими, — приводит слова Клоппа BBC.
Добавим, что в следующем туре 22 сентября «Ливерпуль» дома примет «Саутгемптон».
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