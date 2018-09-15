Юрген Клопп: Это была наша лучшая игра в сезоне

— Это было очень-очень хорошо. Нам необходимо было проделать напряженную работу, и парни справились.

Мы заслужили победу в сегодняшнем матче. Мы доминировали более 85 минут встречи. Мы не дали «Тоттенхэму» играть в свою игру. Мои футболисты придерживались плана, все отлично поработали, это было хорошее выступление.

Это была наша лучшая игра в сезоне, гораздо лучше итогового результата. Это была тяжелая встреча, но если мы побеждаем на поле «Тоттенхэма», это большой результат. Футболисты «Ливерпуля» проделали большую работу, я очень горжусь ими, — приводит слова Клоппа BBC.

Добавим, что в следующем туре 22 сентября «Ливерпуль» дома примет «Саутгемптон».