Самедов и Селихов работают индивидуально на тренировке «Спартака»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

Напомним, ранее сообщалось, что возвращение Селихова, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, намечено на октябрь.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по местному времени.

На данный момент «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ахмат» — десятую.