Самедов и Селихов работают индивидуально на тренировке «Спартака» 

Московский «Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
На сегодняшней тренировке полузащитник Александр Самедов и вратарь Александр Селихов занимаются индивидуально, выполняя беговые упражнения. Хавбек Лоренсо Мельгарехо работает в зале, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Напомним, ранее сообщалось, что возвращение Селихова, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, намечено на октябрь.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по местному времени.
На данный момент «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ахмат» — десятую.