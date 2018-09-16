«Спартак» — «Ахмат»: Селихов следит за игрой с фанатами красно-белых

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартака» принимает на своём поле «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в эти минуты.

Голкипер красно-белых Александр Селихов следит за игрой с фанатами команды, сообщает пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что возвращение Селихова, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, намечено на октябрь.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Спартака».