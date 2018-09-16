Ещё
«Спартак» — «Ахмат»: Селихов следит за игрой с фанатами красно-белых
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» — «Ахмат»: Селихов следит за игрой с фанатами красно-белых 

Чемпионат.com + ещё 2 5 часов назад
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартака» принимает на своём поле «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в эти минуты.
Голкипер красно-белых Александр Селихов следит за игрой с фанатами команды, сообщает пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что возвращение Селихова, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, намечено на октябрь.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Спартака».
Чемпионат.com: последние новости
«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе» Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» «Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение