ЦСКА разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС, 15 сентября. Московский ЦСКА одержал крупную победу над «Уфой» со счетом 3:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Федор Чалов (45-я минута) и Тимур Жамалетдинов (59, 64). Чалов возглавляет список бомбардиров текущего сезона Российской премьер-лиги с шестью голами в семи матчах. В стартовом составе армейцев на поле вышел полузащитник Иван Обляков, который летом перешел в ЦСКА из «Уфы».
По ходу первого тайма матча два футболиста ЦСКА покинули поле из-за травм. На 19-й минуте вместо нападающего Абеля Эрнандеса вышел полузащитник Дмитрий Ефремов, а на 25-й минуте защитник Хёрдур Магнуссон уступил место Жамалетдинову. По ходу нынешнего сезона несколько игроков основного состава ЦСКА получали травмы, среди которых Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, с прошлого сезона от тяжелых повреждений продолжают восстанавливаться Виктор Васин и Константин Кучаев.
В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 12 очков, «Уфа» с четырьмя очками идет 14-й.
В следующем туре ЦСКА 23 сентября примет московский "Спартак", «Уфа» 22 сентября в гостях сыграет с «Ростовом». Также на следующей неделе армейцам предстоит провести выездной матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».