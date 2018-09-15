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Самедов и Мельгарехо не помогут «Спартаку» в матче с «Ахматом»
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Самедов и Мельгарехо не помогут «Спартаку» в матче с «Ахматом» 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что полузащитники Александр Самедов и Лоренсо Мельгарехо пропустят домашний матч с грозненским «Ахматом» в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги.
«На сегодняшней тренировке они работали индивидуально из-за мышечной усталости. Завтра не хочу ими рисковать.
Восстановление Александра Селихова после разрыва ахиллова сухожилия? Ему нужно ещё время. Он восстанавливается, всё хорошо», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по местному времени.
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ахмат» — десятое.
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