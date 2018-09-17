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Самедов и Мельгарехо сыграют за «Спартак» в Лиге Европы
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Самедов и Мельгарехо сыграют за «Спартак» в Лиге Европы 

Вести.Ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Хавбек футбольной сборной России Александр Самедов и его коллега по московскому "Спартаку" парагваец Лоренсо Мельгарехо могут выйти на поле в стартовом матче группового этапа Лиги Европы против венского "Рапида". Оба игрока пропустили встречу с «Ахматом» (1:2).
Как уже сообщали Вести.Ru, оба полузащитника «красно-белых» были травмированы. До последнего времени Самедов и Мельгарехо занимались по индивидуальным программам, напоминает Sport24. Матч 1-го тура группового этапа второго по значимости евротурнира на поле венского клуба в столице Австрии пройдет 20 сентября.
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