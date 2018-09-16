Валттери Боттас: Четвёртое место меня не радует

Валттери Боттас финишировал четвёртым в Сингапуре, после чего сказал, что это было предопределено итогами квалификации, которую, по собственному признанию, он провёл не лучшим образом.

Валттери Боттас: «Безусловно, в этот уик-энд мы рассчитывали на большее. Думаю, результат вчерашней квалификации был не лучшим, и это, к сожалению, усложнило нам задачу. Четвёртое место меня не радует, но хотя бы наша команда заработала больше очков, чем Ferrari , а Льюис вновь увеличил преимущество над Себастьяном Феттелем — это хорошо.

Если мой напарник вчера провёл квалификацию исключительно здорово, то мне следовало бы показать более высокий результат, хотя не знаю, насколько он мог быть лучше. Но на следующей неделе вместе с командой мы будем анализировать итоги уик-энда, чтобы со всем разобраться. В конце концов, в следующем году я ещё вернусь на эту трассу и постараюсь выступить лучше.

Похоже, машины Mercedes и Ferrari вполне сравнимы по своим скоростным возможностям, но, думаю, что мы даже не ожидали, что в этом году будем так здорово выглядеть на этой трассе. Но всё это благодаря упорному труду сотрудников базы команды в Брэкли. В конструкцию машины было внесено немало изменений, чтобы она была быстра и в Сингапуре, так что команда сработала просто прекрасно».