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«Химки» с «Балтикой» выдали результативный ничейный триллер
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«Химки» с «Балтикой» выдали результативный ничейный триллер 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Самый результативный матч 11-го тура Первенства ФНЛ состоялся в Подмосковье. «Химки» пропустили от «Балтики» уже в первой атаке, а на 14-й минуте проигрывали в два мяча. Хозяева начали забивать в ответ и к перерыву вовсе вели в счете, но в начале второго тайма Кирилл Погребняк сравнял счет, только выйдя на замену — 3:3.
На 64-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Александра Смирнова, но счет так и не изменился.
Протокол игры
Химки
Балтика
1' Каленкович Виталий (0:1)
14' Погребняк Кирилл (0:2)
(1:2) Белоус Илья 25'
(2:2) Петрусёв Михаил 37'
(3:2) Димидко Александр 45'
50' Дядюн Владимир (3:3)
Исупов ВячеславМильдзихов Давид • Димидко Александр • Филин Александр • Смирнов Александр 64' • Нетфуллин РавильЯковлев МаксимКорян Аршак 82' • Алиев Камран 66' (Данилкин Егор (66') • Петрусёв Михаил 38' (Мостовой Андрей (38' 67') • Белоус Илья
Запасные: Портнягин ИгорьКозлов АлександрКавлинов ДенисМоргунов Александр • Талалай Денис
Помазан Евгений • Плиев КонстантинШешуков Александр 52' (Дмитриев Олег (52') • Крючков ВладиславМагаль РусланТишкин МаксимШаваев Алихан • Каленкович Виталий • Касаев Алан • Погребняк Кирилл 48' 51' (Дядюн Владимир (51') • Григорьев Максим 78' (Радунович Павле (78')
Запасные: Буйволов АндрейДзаламидзе НикаЛантратов ИльяЧерчесов Станислав
15 сентября.
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