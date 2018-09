Балотелли потроллил журналистов, сообщивших о его лишнем весе

Итальянец в своем Инстаграме опубликовал коллаж, на котором его голова приделана к очень толстому телу.

Mario Balotelli takes to Instagram to make fun of reports in L’Équipe this week that he turned up to OGC Nice pre-season weighing 100kg. pic.twitter.com/IFZJG6UunI

— Get French Football News (@GFFN) 15 сентября 2018 г.

Ранее издание L'Equipe сообщало, что 28-летний форвард был выведен из составы «Ниццы» из-за лишнего веса, который достиг отметки в 100 килограмм.

