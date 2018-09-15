Правительство одобрило безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020

Правительство одобрило законопроекты, касающиеся чемпионата Европы по футболу-2020, в частности, о безвизовом въезде болельщиков чемпионата в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Одобрить проекты федеральных законов… и внести их в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении. Отмечается, что законопроекты были рассмотрены и одобрены 3 сентября на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

В одном из законопроектов говорилось, что зрители чемпионата смогут въехать в Россию без виз по документам, а волонтеры — «на основании обыкновенных гуманитарных виз».