Супруга Карреры восхитилась Москвой. Фото

Супруга главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Пинни призналась в любви Москве. Она поделилась в своем Инстаграме фотоколлажем с видами на город.

— Влюблена в этот город, — подписала пост Пинни Каррера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I’m in love with this city

Публикация от @ pinny_carrera 15 Сен 2018 в 4:00 PDT