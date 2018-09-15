Ещё
«Интер» проиграл «Парме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» проиграл «Парме» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
«Интер» с минимальным счетом проиграл «Парме» в матче 4-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный гол забил защитник Федерико Димарко.
Чемпионат Италии
Серия А  4-й тур  "Интер" — «Парма» — 0:1 (0:0)
Гол: Димарко, 79.
"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио (Асамоа, 71), Шкриньяр, Далберт, Наингголан, Брозович, Гальярдини, Кандрева (Политано, 59), Перишич, Бальде (Икарди, 46).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби (Димарко, 46), Якопони (Сьерральта, 77), Гальоло, Ригони, Барилла, Штулац, Жервинью, Инглезе, Ди Гаудио (Дейола, 63).
Предупреждения: Штулац, 24. Брозович, 31. Д`Амброзио, 67. Димарко, 80.
Судья: Манганьелло (Италия).
15 сентября. Милан. Стадион «Giuseppe Meazza».
Интер — Парма
Все о чемпионате Италии — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Хорен Байрамян: "Мало зрителей? "Рубин" должен играть лучше, чтобы они приходили" Массимо Каррера: "Будет ли играть Ханни? Даже своего брата не поставил бы, если бы он не делал то, что надо команде" Гончаренко рассказал о травмах Эрнандеса и Магнуссона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры7
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение