«Интер» проиграл «Парме» 

«Интер» с минимальным счетом проиграл «Парме» в матче 4-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный гол забил защитник Федерико Димарко.
Чемпионат Италии
Серия А 4-й тур "Интер" — «Парма» — 0:1 (0:0)
Гол: Димарко, 79.
"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио (Асамоа, 71), Шкриньяр, Далберт, Наингголан, Брозович, Гальярдини, Кандрева (Политано, 59), Перишич, Бальде (Икарди, 46).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби (Димарко, 46), Якопони (Сьерральта, 77), Гальоло, Ригони, Барилла, Штулац, Жервинью, Инглезе, Ди Гаудио (Дейола, 63).
Предупреждения: Штулац, 24. Брозович, 31. Д`Амброзио, 67. Димарко, 80.
Судья: Манганьелло (Италия).
15 сентября. Милан. Стадион «Giuseppe Meazza».
Интер — Парма
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