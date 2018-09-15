Полтора миллиона россиян вышли на «Кросс нации»

Спортивная суббота в России: по всей стране проходят забеги «Кросс нации». На старт вышли более 1,5 млн человек самых разных возрастов. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие в России. Только в прошлом году в нем приняли участие 1,5 миллиона человек из 84 регионов. В этом организаторы собираются побить рекорд. И судя по всему, у них это получится. Только глядя на то, что происходит в подмосковном городе Раменское, кажется, что бежит весь мир. И телеканал «МИР» тоже.

Кросс — слово, известное каждому школьнику. Они и были главными героями этого забега. Бежали, как будто собирались побить мировой рекорд.

Для самых маленьких и дистанция — самая короткая. Пока только километр. Но они не собираются на этом останавливаться. Взрослые брали пример. Кто-то через силу, чтобы преодолеть себя, улучшить здоровье и фигуру.

«Мы уже были на «Лыжне России», 10 километров на лыжах», «Мы живем со спортом, с этого года решили жить со спортом. Очень хотелось принять участие в этом массовом мероприятии в нашем любимом городе», — говорят участники забегов.

Хаски Федор сейчас готовится к зимним заездам на упряжке. Бежал изо всех лап. Хозяйка ему даже свой номер отдала. Все как у людей, даже остановки — чтобы освежиться.

А ведь зарождался «Кросс нации» как мероприятие для избранных. Впервые его пробежали жители Глазго в 1903 году. Теперь бегать можно всем.

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