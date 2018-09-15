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Уральский рок-н-ролл. «Магнитка» уступила «Трактору» в сумасшедшем матче
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Уральский рок-н-ролл. «Магнитка» уступила «Трактору» в сумасшедшем матче 

SovSport.Ru 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
ЧЕЛЯБИНЦЫ ЗАДАВАЛИ ТЕМП
Уральское дерби — впервые в новом сезоне! Премьера в Магнитогорске, на сцене — основной состав! Такая афиша вполне бы украсила субботний матч «Металлурга» и «Трактора». Репетировали соперники летом. В Челябинске «Магнитка» обкатала молодежный состав, уступила, но резервисты получили бесценный опыт. «Трактористы» повторили сценарий уже в Магнитогорске, также уступив в овертайме на мемориале Ромазана. На этот раз на ледовой авансцене — все лидеры. За челябинцами — первая партия. Уже на второй минуте Стоа открывает счет, а спустя две смены он же ассистирует Кравцову. Молодой челябинский талант снимает паутинку с девятки — такие броски не берутся.
Впервые на Арене «Металлург» играет живой кавер-бэнд. Музыканты жгут в коммерческих паузах, а чтобы задорный рок-н-ролл зазвучал по ходу матча, нужен гол «Магнитки». Поначалу же темп задают челябинцы.
ДВОЙНОЙ КАМБЭК «МАГНИТКИ»
Но «сталевары» от холодного душа отходят моментально. Еще полторы минуты — и Пакаринен открывает лицевой счет голов в КХЛ. Роскошнее броска финна в касание только передача Вольски — канадец в падении выдает суперпас!
— Но только ты — рыба моей мечты! — лабают рокеры, и практически под этот аккомпанемент «Металлург» возвращается в игру.
«Магнитка» молниеносно реализует большинство: Варфоломееву помогает Любимов. Он завозит шайбу уже в пустые ворота, и она тоже отправится в его личный музей, ведь это первый гол Романа за «Магнитку»!
Второй период выходит как под копирку. Полыгалов и Щехура к 25-й минуте вновь обеспечивают двойную фору «Траткору». И «Металлург» снова камбэчит! Сначала Береглазов мхатовской паузой усыпляет Демченко и бабахает в девятку (половину гола делает Кулемин, снабжающий защитника снарядом и перекрывающий обзор вратарю). И тут же Язьков прошивает голкипера челябинцев, прыгая от радости на заградительное стекло. 4:4 — «Трактор» пытается опротестовать гол, но вместо этого получают две минуты штрафа за необоснованный запрос на просмотр положения «вне игры».
ЯНДАЧ: «ВИНЫ КОШЕЧКИНА В ГОЛАХ НЕТ»
«Кино» судьи смотрят и когда забивает Гюнге. И снова указывают на центр. 4:5 — 9 шайб за 40 минут игры! Уральский рок-н-ролл! И это еще не все. От старта третьего периода проходит 16 секунд, как Пакаринен делает дубль. 5:5 — карнавал голов продолжается. Момент «икс» — удаление Неколенко за семь минут до финальной сирены. Челябинцам нужно всего 14 секунд, чтобы поставить точку в матче — Гюнге оформляет дубль. «Магнитка» предпринимает финальный штурм, но безрезультатно.
— Когда мы забили четвертый гол, соперникам дали две минуты штрафа за неправильный челлендж, мы должны были использовать этот шанс, — сетует после матча Йозеф Яндач. — Мы весь матч догоняли, сравняли и в третий раз. Большой ошибкой стало удаление в концовке матча. Почему не меняли Кошечкина? Мы думали об этом, но его вины в голах нет.
«Металлург» Мг — «Трактор» — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
Голы: 0:1 — 1 Стоу (Глинкин, Шинин), 0:2 — 6 Кравцов (Глинкин, Стоу), 1:2 — 7 Пакаринен (Расмуссен, Вольски), 2:2 — 13 Любимов (Варфоломеев), 2:3 — 21 Полыгалов (Кравцов, Желдаков), 2:4 — 24 Щехура (Полыгалов, Гюнге), 3:4 — 31 Береглазов (Кулемин, Мозякин), 4:4 — 33 Язьков (Варфоломеев, Береглазов), 4:5 — 36 Гюнге (Бэйлен, Бергстрем), 5:5 — 40 Пакаринен (Варфоломеев, Береглазов), 5:6 — 52 Гюнге (Бэйлен, Бергстрем)
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