Комков: «Рубину» было бы сложнее играть против «Енисея» первым номером" 

Нападающий «Енисея» Михаил Комков подвёл итоги матча с «Рубином» (0:1) в эфире клубного канала.
— Конечно, играть за родную команду в Премьер-лиге очень приятно, давно этого хотел, очень давно. Но эмоции смешанные, с одной стороны, дебютировал в этом сезоне после травмы, с другой — не смогли добиться результата, проиграли, расстроился, конечно.
Вначале пропустили совсем необязательный гол, хотя я никого не обвиняю, так бывает. «Рубин» любит играть вторым номером. Мне кажется, ему было бы сложнее играть первым номером, дома все-таки. Получилось, что соперники играли в свой любимый футбол, компактно, они умеют обороняться и играть на удержание счета при этом тренере. Где-то, не знаю, были полумоменты и моменты, немножко не хватило, чтобы мяч влетел. "Рубин" большим количеством игроков оборонялся, и они всегда успевали страховать друг друга.