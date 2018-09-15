Комков: «Рубину» было бы сложнее играть против «Енисея» первым номером"

Нападающий «Енисея» Михаил Комков подвёл итоги матча с «Рубином» (0:1) в эфире клубного канала.

— Конечно, играть за родную команду в Премьер-лиге очень приятно, давно этого хотел, очень давно. Но эмоции смешанные, с одной стороны, дебютировал в этом сезоне после травмы, с другой — не смогли добиться результата, проиграли, расстроился, конечно.