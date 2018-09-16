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Главный тренер «Спартака»: мы вышли на поле без злости
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Главный тренер «Спартака»: мы вышли на поле без злости 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
На послематчевой пресс-конференции после поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что футболисты вышли на матч без спортивной злости, передает ТАСС.
"В первом тайме мы вышли на поле без злости, это и сыграло важную роль. Нам тяжело забивать, чаще всего это заслуга соперника. Когда сталкиваешься с соперником, который играет от обороны, это всегда сложно. Так было и в сезоне, когда мы стали чемпионами", — сказал Каррера.
Также специалист рассказал о сложностях при выборе состава.
"У меня есть качественные игроки, играют 11 из них. Я вынужден делать определенный выбор, нелегко подобрать определенных игроков к конкретным матчам. Мы работаем над тем, чтобы выставлять подходящий состав", — добавил он.
Напомним, что «Спартак» проиграл впервые в сезоне и теперь отстает от возглавляющего турнирную таблицу питерского "Зенита" на 5 очков.
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