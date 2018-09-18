Тренер «Ахмата» не смог сказать «нет» Кадырову

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал свое возвращение на пост главного тренера грозненского клуба, передает Sport24.

"Определяющим для меня моментом стало то, что мне сказали, что сам Рамзан Ахматович хотел бы знать, готов ли я к сотрудничеству с «Ахматом». Естественно, интерес такого человека, как Рамзан Кадыров , и наши взаимоотношения, которые сохранились после моего ухода, повлияли на решение — я не мог здесь ответить «нет», потому что с уважением отношусь к человеку. Я знаю, что он делает для республики.

Те люди, которые не были в Чечне, говорят только о Грозном, но можно проехать и по другим городам. Чечня стала совершенно другой. Я думаю, что в этом большая заслуга Рамзана Ахматовича. Я в течение года мог вернуться в Грозный, потому что у нас были разговоры на эту тему, но решение я принял только потому что был интерес первого лица", — рассказал Рахимов в эфире «Россия 24».