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ЦСКА разгромил «Уфу», потеряв двух игроков из-за травм
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ЦСКА разгромил «Уфу», потеряв двух игроков из-за травм 

Советский спорт 2 часа назад
В составе армейцев голами отметились Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов, оформивший дубль в этой встрече.
Отметим, что на 19-й минуте армейцы вынуждены были произвести замену получившего травму нападающего Абеля Эрнандеса. Вместо него на поле вышел полузащитник Дмитрий Ефремов. А на 25-й минуте ЦСКА совершил вторую вынужденную замену — вместо защитника Хердура Магнуссона на поле вышел нападающий Тимур Жамалетдинов.
После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с четырьмя баллами занимает 14-е место.
В следующем туре ЦСКА 23 сентября на своем поле примет «Спартак», а «Уфа» днем ранее в гостях встретится с «Ростовом».
Чемпионат России 7-й тур  «Уфа» — ЦСКА — 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Чалов (45), 0:2 — Жамалетдинов (59), 0:3 — Жамалетдинов (63).
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Бизяк (Кротов, 59), Салатич (Ванек, 65), Тилль, Пауревич, Сысуев, Сухов.
ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Чернов, Набабкин, Обляков, Ахметов (Дзагоев, 75), Влашич, Фернандес, Эрнандес (Ефремов, 19), Чалов.
Предупреждения: Магнуссон (13), Пауревич (47), Сухов (69).
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