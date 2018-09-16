«Уфа» проиграла московскому «ЦСКА»

Футбольный клуб «Уфа» проиграл матч 7-ого тура РПЛ московскому «ЦСКА» со счётом 0:3.

Первую половину встречи команды играли относительно равно. Порой, уфимцы даже владели преимуществом, но забить удалось армейцам. В конце первого тайма лучший бомбардир лиги-Фёдор Чалов, сумел воспользоваться нерасторопностью защитников хозяев и открыл счёт. Во втором тайме дублем отличился молодой нападающий Тимур Жамалетдинов . Армеец сумел забить свои голы в промежутке 4-ех минут. 0:3, таков итог этой встречи. Для подопечных Сергея Томарова-это 5-ое поражение к ряду в Чемпионате России.

Следующий матч «Уфа» проведёт в гостях 22 сентября против «Ростова».

Чемпионат России. 7-й турУфа — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1) 15 сентября. Стадион «Нефтяник». 7129 зрителей.0:1 — Чалов, 470:2 — Жамалетдинов, 590:3 — Жамалетдинов, 63Уфа: Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ванек, 65), Тилль, Сысуев, Бизяк (Кротов, 60). ЦСКА: Акинфеев, Н. Чернов, Фернандес, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Бекао, Набабкин, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес (Ефремов, 19). Предупреждения: Магнуссон (13), Пауревич (47), Сухов (69), Сейдахмет (85).

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