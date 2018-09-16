Тренер «Металлурга» прокомментировал поражение команды со счётом 5:6

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал матч с «Трактором» 15 сентября, в котором челябинцы победили со счётом 5:6, запись послематчевой пресс-конференции появилась на официальном сайте магнитогорского клуба.

«Мы хотели сегодня лучше начать игру. Мы хорошо провели матч в Балашихе. Первый период нам не удался, получили два быстрых гола. На протяжении всего матча было сложно, догоняли, 2:2, 2:4, тяжело для тренеров было. Вернулись в игру, сделали счет 4:4. Тренер соперников брал челлендж на офсайд. В начале третьего периода хорошо забили в большинстве, но потом совершили большую ошибку, заработали удаление, соперник забил. Много забили сами, но соперник забросил на одну шайбу больше», — отметил Яндач.

Тренер магнитогорцев также рассказал, почему после третьего пропущенного гола команда не сменила вратаря. «Думали поменять на третий период, но Василий решил пройти эту борьбу до конца», — рассказал Йозеф Яндач.

Напомним, встреча 15 сентября в Магнитогорске завершилась со счётом 5:6 не в пользу хозяев. Первую шайбу «Трактор» забросил уже на второй минуте игры, затем последовал гол на седьмой минуте. После этого команды обменивались голами, а ставшую решающей шайбу челябинцы забросили на 53-й минуте во время игры в большинстве.

Следующие матчи обе команды сыграют 17 сентября: соперником «Трактора» станет «Йокерит», а «Металлург» сразится с «Сочи».