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«Бавария» — «Байер» — 3:1. Видеообзор матча
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«Бавария» — «Байер» — 3:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com + ещё 7 26 минут назад
Фото: RT на русском
Мюнхенская «Бавария» победила «Байер» из Леверкузена в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Байера» Венделл, реализовавший пенальти на 5-й минуте. «Бавария» сравняла счёт благодаря точному удару хавбека Корентина Толиссо. На 19-й минуте полузащитник Арьен Роббен вывел мюнхенскую команду вперёд. Точку в игре поставил хавбек Хамес Родригес.
Отметим, что для действующий чемпионов Германии эта победа стала третьей подряд с начала нынешнего сезона Бундеслиги. На данный момент мюнхенский клуб, набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Байер» (0) — на последнем месте.
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