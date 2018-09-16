«Бавария» — «Байер» — 3:1. Видеообзор матча

Мюнхенская «Бавария» победила «Байер» из Леверкузена в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Байера» Венделл, реализовавший пенальти на 5-й минуте. «Бавария» сравняла счёт благодаря точному удару хавбека Корентина Толиссо. На 19-й минуте полузащитник Арьен Роббен вывел мюнхенскую команду вперёд. Точку в игре поставил хавбек Хамес Родригес

Отметим, что для действующий чемпионов Германии эта победа стала третьей подряд с начала нынешнего сезона Бундеслиги. На данный момент мюнхенский клуб, набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Байер» (0) — на последнем месте.