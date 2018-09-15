«Бавария» переиграла «Байер» в матче чемпионата Германии по футболу 

Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев отличились Корентин Толиссо (10-я минута), Арьен Роббен (19-я) и Хамес Родригес (89-я).
У гостей гол на счету Венделла с пенальти (5-я).
На 80-й минуте «Байер» остался в меньшинстве после удаления Карима Бельараби. Полузащитник получил красную карточку спустя семь минут после выхода на замену.
Мюнхенская команда одержала третью победу подряд и вышла в единоличные лидеры. Клуб из Леверкузена потерпел третье поражение кряду и занимает последнее, 18-е, место.
Ранее мюнхенская «Бавария» в гостях одержала крупную победу над «Штутгартом» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.