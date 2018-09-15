«Бавария» переиграла «Байер» в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счётом 3:1.

У гостей гол на счету Венделла с пенальти (5-я).

На 80-й минуте «Байер» остался в меньшинстве после удаления Карима Бельараби . Полузащитник получил красную карточку спустя семь минут после выхода на замену.

Мюнхенская команда одержала третью победу подряд и вышла в единоличные лидеры. Клуб из Леверкузена потерпел третье поражение кряду и занимает последнее, 18-е, место.

Ранее мюнхенская «Бавария» в гостях одержала крупную победу над «Штутгартом» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.