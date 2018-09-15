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«Бавария» одержала третью подряд победу в Бундеслиге, обыграв «Байер»
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«Бавария» одержала третью подряд победу в Бундеслиге, обыграв «Байер» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мюнхенская «Бавария» победила «Байер» из Леверкузен в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Байера» Венделл, реализовавший пенальти на 5-й минуте. «Бавария» сравняла счёт благодаря точному удару хавбека Корентина Толиссо. На 19-й минуте полузащитник Арьен Роббен вывел мюнхенскую команду вперёд. Точку в матче поставил хавбек Хамес Родригес.
В других матчах третьего тура Бундеслиги «Майнц» на своём поле обыграл «Аугсбург» (2:1), «Хоффенхайм» в гостях уступил «Фортуне» (1:2), «РБ Лейпциг» дома победил «Ганновер-96» (3:2), «Герта» на выезде не сумела одолеть «Вольфсбург» (2:2).
Турнирную таблицу немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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