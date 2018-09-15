Сызранки завоевали 8 золотых наград танцевального чемпионата

Девушки из Сызрани обошли представительниц 12 городов России.

Чемпионат лиги профессионалов восточного танца «Пятый открытый Кубок Средней Волги» прошёл в Ульяновске. За звание лучших боролись представительницы 52 танцевальных школ из 13 городов России, включая Самару, Тольятти, Казань, Уфу и др. Всего на суд жюри было представлено около полутысячи сольных выступлений и сотня групповых. Сызранские танцовщицы обошли соперниц в нескольких номинациях, таких как классический восточный танец, табла, фольклор и проч. Девушки буквально покорили присутствующих своими выступлениями, о чем свидетельствуют 14 завоёванных наград чемпионата, 8 из которых — высшей пробы, пишет КТВ-Луч.

Фото: КТВ-Луч Фото: КТВ-Луч