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Сызранки завоевали 8 золотых наград танцевального чемпионата
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Сызранки завоевали 8 золотых наград танцевального чемпионата 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Девушки из Сызрани обошли представительниц 12 городов России.
Чемпионат лиги профессионалов восточного танца «Пятый открытый Кубок Средней Волги» прошёл в Ульяновске. За звание лучших боролись представительницы 52 танцевальных школ из 13 городов России, включая Самару, Тольятти, Казань, Уфу и др. Всего на суд жюри было представлено около полутысячи сольных выступлений и сотня групповых. Сызранские танцовщицы обошли соперниц в нескольких номинациях, таких как классический восточный танец, табла, фольклор и проч. Девушки буквально покорили присутствующих своими выступлениями, о чем свидетельствуют 14 завоёванных наград чемпионата, 8 из которых — высшей пробы, пишет КТВ-Луч.
Фото: КТВ-Луч  Фото: КТВ-Луч
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