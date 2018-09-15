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Как «Спартак» готовится к матчу с «Ахматом» — в фоторепортаже из Тарасовки
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Как «Спартак» готовится к матчу с «Ахматом» — в фоторепортаже из Тарасовки 

Чемпионат.com 2 часа назад
15 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Тарасовке «Спартак» провёл открытую тренировку в преддверии матча с «Ахматом».
Фоторепортаж с тренировки «Спартака» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
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