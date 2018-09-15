В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Наполи
Фиорентина
Карнезис Орестис • Хюсай Эльсейд • Максимович Никола • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Аллан Маркес • Гамшик Марек • Зелиньски Петр • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Альбиоль Рауль • Оспина Давид • Верди Симоне • Малку Кевин • Милик Аркадиуш • Рог Марко • Луперто Себастьяно • Диавара Амаду • Фабиан Руис • Уна Адам
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Уго Витор • Бираги Кристиано • Бенасси Марко • Верету Жордан • Герсон Сантос • Кьеза Федерико • Симеоне Джованни • Эйссерик Валентин
Запасные: Теро Сириль • Миральяс Кевин • Соттил Рикардо • Дабо Брайан • Лорини Венсан • Чеккерини Федерико • Пьяца Марко • Фернандес Эдимилсон • Дикс Кевин • Нергор Кристиан • David Hancko • Simone Ghidotti
15 сентября. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
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