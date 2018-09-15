Фестиваль «Приволжский штандарт» вошел в топ-10 событий выходного дня сентября

Как следует из рейтинга, опубликованного аналитическим агентством ТурСтат, составленного по результатам анализа популярности и уникальности событий, «Приволжский штандарт» занимает шестое место.

Фестиваль проводится 15 и 16 сентября на территории музея деревянного зодчества «Щелоковский хутор». В его программу включены исторические забавы и бои разных эпох, лучный турнир, представление исторического театра, выступление конных рыцарей и конный турнир. На фестивале работают интерактивные площадки для взрослых и детей, ярмарка средневековых товаров и народных промыслов, средневековые конкурсы, мастер-классы по средневековым ремеслам и костюму, а также концерты от LaVerden и Spiritual Seasons.

На первом месте в рейтинге фестиваль «Казачья станица Москва». В тройку призеров также входят яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» в Коломне и фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России» в Железноводске и Ессентуках.