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«Бавария» разгромила «Байер»
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«Бавария» разгромила «Байер» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Бавария» крупно обыграла «Байер» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 4:1. Голами за мюнхенский клуб дублем отметился Хамес Родригес, еще по одному голу на счету у Корентина Толиссо и Арьена Роббена. За команду из Леверкузена с пенальти забил Насименту Венделл.
"Бавария" продолжает лидирировать в турнирной таблице, «Байер», потерпевший поражение в первых трех турах, очков пока не набрал, и находится на последнем месте.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1  3-й тур  "Бавария" — «Байер» — 3:1 (2:1)
Голы: Венделл, 5 — с пенальти (0:1). Толиссо, 10 (1:1). Роббен, 19 (2:1). Хамес Родригес, 89 (3:1).
Нереализованный пенальти: Фолланд, 4 (вратарь)
"Бавария": Нойер, Рафинья (Алаба, 82), Боатенг, Зюле, Киммих, Роббен, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Хави Мартинес, 59), Толиссо (Хамес Родригес, 42), Левандовски.
"Байер": Градецки, Драгович, С. Бендер, Та, Едвай, Венделл, Л. Бендер (Брандт, 27), Кор, Хаферц, Фолланд (Беллараби, 73), Бэйли (Паулинью, 83).
Предупреждение: Венделл, 55. Удаление: Беллараби, 80.
Судья: Вельц (Германия).
15 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Бавария — Байер
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