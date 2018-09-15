«Бавария» разгромила «Байер»

«Бавария» крупно обыграла «Байер» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 4:1. Голами за мюнхенский клуб дублем отметился Хамес Родригес , еще по одному голу на счету у Корентина Толиссо и Арьена Роббена. За команду из Леверкузена с пенальти забил Насименту Венделл.

"Бавария" продолжает лидирировать в турнирной таблице, «Байер», потерпевший поражение в первых трех турах, очков пока не набрал, и находится на последнем месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 3-й тур "Бавария" — «Байер» — 3:1 (2:1)

Голы: Венделл, 5 — с пенальти (0:1). Толиссо, 10 (1:1). Роббен, 19 (2:1). Хамес Родригес, 89 (3:1).

Нереализованный пенальти: Фолланд, 4 (вратарь)

"Байер": Градецки, Драгович, С. Бендер, Та, Едвай, Венделл, Л. Бендер (Брандт, 27), Кор, Хаферц, Фолланд (Беллараби, 73), Бэйли (Паулинью, 83).

Предупреждение: Венделл, 55. Удаление: Беллараби, 80.

Судья: Вельц (Германия).

15 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Бавария — Байер

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