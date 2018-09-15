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Информацию об отсутствии открытых квалификаций на майнор дал администратор турнира
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Информацию об отсутствии открытых квалификаций на майнор дал администратор турнира 

CyberSport.ru 2 часа назад
Роман CaspeRRR Лепёхин и Дмитрий Korb3n Белов сообщили, что информация об отсутствии открытых отборочных на майнор поступила от администратора турнира. CaspeRRR подтвердил, что она недостоверна и квалификации будут.
Изобретателем данного правила, согласно источникам, оказался админ турнира. Кто-то кого-то при общении очень нехило недопонял) В любом случае — открытым квалам быть! Ура, товарищи! https://t.co/EAvOVjTLfm— Roman Lepokhin (@Casperenush) September 15, 2018
Официально. Я ещё вчера во время полуфинала узнавал у админа за минор, он чётко сказал, что в квалах на майнор участвуют команды не прошедшие на мейжор. Опен квал не будет. Сейчас видимо всё меняется -) Но русское коммьюнити всё равно орёт за дезинфу))))— Дмитрий Белов (@Korb3n) September 15, 2018
15 сентября Георгий drAmer Фалеев написал в твиттере, что в квалификации на майнор смогут участвовать только те команды, которые прошли в закрытые отборочные на мейджор. Позже Виталий v1lat Волочай заявил, что квалификации будут. Фалеев это подтвердил после того, как уточнил у организаторов.
Отборы на майнор состоятся с 23 по 26 сентября, а LAN-финал — с 29 октября по 4 ноября. Где именно пройдет майнор и каким будет формат квалификаций — неизвестно. Победитель турнира получит инвайт на The Kuala Lumpur Major, который пройдёт через неделю после майнора.
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