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Маршрут автобуса №818 изменится 18, 20, 22 и 24 сентября из-за проведения хоккейных матчей
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Маршрут автобуса №818 изменится 18, 20, 22 и 24 сентября из-за проведения хоккейных матчей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Маршрут автобуса №818 будет изменен 18, 20, 22 и 24 сентября 2018 г. из-за проведения хоккейных матчей во дворце спорта «Мегаспорт», который расположен в столичном районе Хорошевский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением хоккейных матчей на арене «Мегаспорт» 18, 20, 24 сентября с 17:30 и 22 сентября с 15:00 до окончания мероприятий изменяется маршрут автобуса №818», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что вместо Ходынского бульвара автобусы поедут в обоих направлениях по ул. Авиаконструктора Сухого — без заезда к станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
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