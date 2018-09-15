Маршрут автобуса №818 изменится 18, 20, 22 и 24 сентября из-за проведения хоккейных матчей

Маршрут автобуса №818 будет изменен 18, 20, 22 и 24 сентября 2018 г. из-за проведения хоккейных матчей во дворце спорта «Мегаспорт», который расположен в столичном районе Хорошевский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением хоккейных матчей на арене «Мегаспорт» 18, 20, 24 сентября с 17:30 и 22 сентября с 15:00 до окончания мероприятий изменяется маршрут автобуса №818», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вместо Ходынского бульвара автобусы поедут в обоих направлениях по ул. Авиаконструктора Сухого — без заезда к станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.