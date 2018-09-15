Каррера: «Самедов и Мельгарехо не сыграют с „Ахматом“

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем 7-го тура с «Ахматом» отметил, что его команду ожидает трудная игра.

— Что с Самедовым и Мельгарехо? Смогут ли сыграть завтра?

— Они работали индивидуально из-за мышечной усталости. Много матчей впереди, они не сыграют.

— В прошлом сезоне «Спартак» проиграл «Ахмату» дома. Как изменилась эта команда?