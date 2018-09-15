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Каррера: «Самедов и Мельгарехо не сыграют с „Ахматом“
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Каррера: «Самедов и Мельгарехо не сыграют с „Ахматом“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем 7-го тура с «Ахматом» отметил, что его команду ожидает трудная игра.
— Что с Самедовым и Мельгарехо? Смогут ли сыграть завтра?
— Они работали индивидуально из-за мышечной усталости. Много матчей впереди, они не сыграют.
— В прошлом сезоне «Спартак» проиграл «Ахмату» дома. Как изменилась эта команда?
— У них будет определенная мотивация хорошо сыграть против «Спартака. Мы мало знаем, как они будут завтра играть. Отдаем отчет, что нас ожидает трудный матч. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)
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