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Массимо Каррера: У «Спартака» много качественных игроков, но на поле играют только 11
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Массимо Каррера: У «Спартака» много качественных игроков, но на поле играют только 11 

Советский спорт + ещё 5 2 часа назад
— Нелегко взламывать оборону не только для «Спартака», но и для других команд. У нас много качественных игроков, но играют только 11 из них. Поле является строгим судьей, — сказал Каррера.
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