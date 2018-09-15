Тихонов — о Молло: если он почти год не играл, то в каком может быть состоянии?

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов перед началом матча с тульским «Арсеналом» в 7-м туре РПЛ рассказал о состоянии вернувшегося в самарскую команду Йоана Молло , который остался в запасе.

«В каком состоянии Молло? Если человек практически год не играл в футбол, то в каком он может быть состоянии? Когда ты тренируешься сам в тренажёрном зале или с командой из четвёртой лиги, как в его случае, это, конечно, не то. Поэтому нужно определённое время, чтобы хотя бы подвести его функционально.

Да, на тренировках моментами он выглядит неплохо, и видно, что это игрок с большой буквы. Но если человек мало двигается и не участвует во всех моментах, в которых должна играть команда, значит, это, наверное, неправильно. У нас будет время, чтобы поднять его функциональное состояние. Пока не могу сказать, выйдет ли он сегодня на поле", — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».