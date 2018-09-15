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Виктор Гончаренко: Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры
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Виктор Гончаренко: Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры 

Советский спорт + ещё 1 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Виктор Гончаренко— Рад вернуться в Уфу, на этот стадион, увидеть старых знакомых. Но дружба дружбой, а служба — службой. Несмотря на счет, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру, мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры. В последние 20 минут мы хорошо смотрелись, а до счета 3:0 не очень. Но это молодежь, ей свойственна нестабильность.
Cтатьи | В ЦСКА катастрофа! Клуб громит «Уфу», но теряет двух игроков основы перед ЛЧ  — Что можете сказать о состоянии травмированных?
— У Магнуссона вряд ли серьезное повреждение, а по Абелю что-то можно будет сказать после обследования.
— Как вы планируете использовать Облякова? И как оцените его сегодняшнюю игру?
— Использовать Ваню можно по-разному, большое подспорье, когда есть такие игроки, которые могут играть ближе как к атаке, так и к обороне, выполнять тактическое задание. Он сегодня хороший объем работы проделал. Я доволен, тем более что хорошо знаю его уровень.
— В Лиге чемпионов Дзагоев готов сыграть 90 минут?
— 90 минут сложно. А в том, что может сыграть больше тайма, мы уверены.
— Во втором тайме сознательно отошли назад, или «Уфа» заставила это сделать?
— Это психология. Учимся в боевых условиях. Мы не давали задание отойти назад, но пока мы не можем контролировать игру все 90 минут. Поэтому прижимаемся к воротам тогда, когда этого делать не стоит, — приводит слова тренера пресс-служба армейцев.
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