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«Арсенал» обыграл «Ньюкасл». «Челси» разгромил «Кардифф»
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«Арсенал» обыграл «Ньюкасл». «Челси» разгромил «Кардифф» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе «канониров» отметились полузащитники Гранит Джака и Месут Езил. У «сорок» отличился защитник Киран Кларк.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
5-й тур  "Ньюкасл Юнайтед" — «Арсенал» — 1:2 (0:0)
Голы: Джака, 49 (0:1). Езил, 58 (0:2). Кларк, 90+1 (1:2).
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес (Кларк, 46), Йедлин, Диаме, Ритчи (Муто, 79), Хэйден, Хоселу, Мерфи (Кенеди, 69), Перес.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Бельерин, Езил, Рэмси (Уэлбек, 80), Джака, Гендузи (Торрейра, 46), Ляказетт, Обамеянг (Мхитарян, 69).
Судья: Проберт (Англия).
15 сентября. Ньюкасл. Стадион «St. James’ Park».
В другом матче «Челси» разгромил «Кардифф» (4:1). В составе «синих» хет-трик оформил нападающий Эден Азар
"Челси" — «Кардифф Сити» — 4:1 (2:1)
Голы: Бамба, 16 (0:1). Азар, 37 (1:1). Азар, 44 (2:1). Азар, 80 — с пенальти (3:1). Виллиан, 83 (4:1).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 50), Жоржинью, Канте, Азар (Дзаппакоста, 84), Педро (Виллиан, 68), Жиру.
"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса, Артер (Ричардс, 46), Рид (Патерсон, 71), Хойлетт, Уорд (Мадин, 77).
Судья: Мосс (Англия).
15 сентября. Лондон. Стадион «Stamford Bridge».
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