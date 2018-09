Бабушки дня. Футболистов «Манчестер Сити» вывели на поле болельщицы, которым на двоих 200 лет

Болельщицы «Манчестер Сити» 98-летняя Ольга и 102-летняя Вера вышли на поле вместе с футболистами «горожан» на матч 5-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом».

Сестры являются преданными фанатками клуба уже 85 лет. Они не пропустили ни одного домашнего матча «Сити» с 1930 года.

"Манчестер Сити" сделал болельщицам приятное и разгромил «Фулхэм». Голами в составе «горожан» отметились нападающие Лерой Сане и Рахим Стерлинг , а также полузащитник Давид Сильва

Season ticket holders since 1930! 💙💙💙 pic.twitter.com/eSJpUkG5eH

— Manchester City (@ManCity) 15 сентября 2018 г.

98 year-old Olga and 102 year-old Vera are amongst our mascots today! Blues for 85 years! 💙 #cityvffc #mancity pic.twitter.com/63Zjmc8l43

— Manchester City (@ManCity) 15 сентября 2018 г.

