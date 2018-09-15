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Игроков «Манчестер Сити» на матч вывели болельщицы, которым 200 лет на двоих
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Игроков «Манчестер Сити» на матч вывели болельщицы, которым 200 лет на двоих 

Газета.Ru + ещё 4 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Английский «Манчестер Сити» организовал трогательную акцию перед началом домашнего матча пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Фулхэма». Футболистов на поле вывели болельщицы команды, которым на двоих 200 лет: 98-летняя Ольга Халон и 102-летняя Вера Коэн, сообщает Sport24.
Женщины болеют за «горожан» с 1930 года, регулярно покупая абонементы на домашние матчи, сообщается в официальном твиттере манчестерского клуба.
Перед матчем болельщицам удалось немного поговорить с испанским наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Игра завершилась крупной победой «Сити» — 3:0.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил желание однажды стать наставником национальной команды.
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