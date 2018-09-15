Димарко: «Надеюсь, „Интер“ осознает мою ценность после того, как я забил им»

Защитник «Пармы» Федерико Димарко , забивший победный гол в ворота «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:0), подвел итоги встречи.

"Мы заслужили победу, потому что работали всей командой для достижения единой цели. Я счастлив, что забил победный мяч. Хочу посвятить его своей новорожденной дочери. С другой стороны я расстроен, потому что забил гол в ворота команды, который принадлежу и которая меня воспитала.

Надеюсь, «Интер» теперь осознает, что я должен быть ценен для них как игрок. В противном случае в следующем сезоне я буду выступать за другой клуб", — приводит слова Димарко Sky Sport Italia.

Димарко играет за «Парму» на правах годичной аренды. Он является воспитанником «Интера».