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Димарко: «Надеюсь, „Интер“ осознает мою ценность после того, как я забил им»
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Димарко: «Надеюсь, „Интер“ осознает мою ценность после того, как я забил им» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Пармы» Федерико Димарко, забивший победный гол в ворота «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:0), подвел итоги встречи.
"Мы заслужили победу, потому что работали всей командой для достижения единой цели. Я счастлив, что забил победный мяч. Хочу посвятить его своей новорожденной дочери. С другой стороны я расстроен, потому что забил гол в ворота команды, который принадлежу и которая меня воспитала.
Надеюсь, «Интер» теперь осознает, что я должен быть ценен для них как игрок. В противном случае в следующем сезоне я буду выступать за другой клуб", — приводит слова Димарко Sky Sport Italia.
Димарко играет за «Парму» на правах годичной аренды. Он является воспитанником «Интера».
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