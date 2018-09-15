Сарри: «Думал, Азар один из лучших игроков Европы. Теперь я поменял мнение»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался впечатлен игрой полузащитника Эдена Азара в домашнем матче 5-го тура АПЛ против «Кардиффа». «Челси» проигрывал 0:1, но в итоге перевернул ход игры благодаря Азару, оформившему хет-трик. Итоговый счет матча — 4:1 в пользу команды Сарри.

«Я думал, что Азар был одним из лучших игроков в Европе. Но теперь я поменял мнение. Возможно, он лучший. При этом Азар может добавить еще», — сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.

В этом сезоне Премьер-лиги бельгиец забил 5 голов и сделал 2 голевых паса в 5 матчах. Азар лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.