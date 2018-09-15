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Ганчаренко: «По Магнуссону, наверное, ничего серьёзного, а Абеля надо обследовать»
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Ганчаренко: «По Магнуссону, наверное, ничего серьёзного, а Абеля надо обследовать» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».
— В первом тайме сразу же две травмы. Каков характер повреждений футболистов? Как сильно эти травмы повлияли на ход матча?
— Конечно, это является для нас проблемой, тем более, что и Абель, и Магнуссон — наши основные игроки. Это не могло не оказать влияние на игру, потому что у нас во втором тайме не осталось замен, за исключением одной. Это, конечно, является проблемой. По Магнуссону, наверное, ничего серьёзного, а Абеля надо обследовать. Посмотрим, наверное, будем знать завтра.
— Футболисты центра поля, и Обляков, и Ахмедов в своих предыдущих командах выполняли такие креативные функции, но сегодня они действовали в центре и выполняли много черновой работы. Как им удалось перестроиться?
— Они понимают, что у нас нет выбора, и любого креативного футболиста можно правильно направить. Я не могу сказать, что они сегодня были безгрешны, но тем не менее, они проделали хороший объем работы и выполняли обязанности, в их зоне было мало опасности.
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